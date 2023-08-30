DWN: производитель танков Leopard концерн Rheinmetall понес ущерб из-за Украины Фото: REUTERS

Немецкий концерн Rheinmetall, выпускающий танки Leopard 2, потерял статус производителя «чудо-оружия» из-за потерь своей тяжелой техники на Украине. Такое мнение выразили на портале Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В публикации отметили, что компания на протяжении долгого времени производила современную военную технику, которая была востребована многими странами, а отправку Киеву танков Leopard 2 многие считали «переломным моментом», однако на поле боя они плохо себя зарекомендовали и оставили лишь негативные впечатления.

Также Rheinmetall столкнулся с проблемой на международном рынке, поскольку в последнее время появились серьезные конкуренты из Южной Кореи, которые предлагают не только качественную военную технику, но и способны производить ее в больших объемах и в короткие сроки.

В статье рассказали, что немецкий концерн часто испытывал проблемы с поставками, которые приводили к задержке отправки танков на Украину, а теперь в немецкое «чудо-оружие» уже никто не верит.

Ранее стало известно, что российские подразделения захватили танки Leopard на Запорожском направлении после бегства украинского экипажа. Помимо этого удалось захватить и американские БМП Bradley.