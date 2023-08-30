AFP: военные Габона заявили о роспуске институтов власти в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные в Габоне объявили, что в республике отменяются результаты выборов президента, а также распускаются институты власти. Об этом проинформировало Agence France-Presse.

«Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов», - сказано в сообщении агентства.

Военнослужащие заявили, что намерены покончить с действующим в Габоне режимом, уточняет агентство. По его данным, в столице Либревиле слышны звуки выстрелов, границы республики закрыты.

Сайт KP.RU писал, что 27 июля 2023 года военные Нигера заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии страны выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.