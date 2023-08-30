Росавиация сообщила об отмене восьми рейсов в аэропорту Пскова Фото: Иван ВИСЛОВ

Восемь рейсов отменены в среду, 30 августа, в аэропорту Пскова. Системы, задействованные в обеспечении полетов, работают штатно. Об этом проинформировала Росавиация.

«Сегодня, 30 августа 2023 года, с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменено шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два - авиакомпании «Икар»», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что все объекты воздушного транспорта, которые обеспечивают полеты, работают штатно. В настоящее время предпринимаются меры для возобновления полетов, добавили в Росавиации.

По информации ведомства, о том, как вернуть или обменять билеты на отмененные рейсы, пассажирам расскажут в авиакомпаниях.

Ночью 30 августа 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские военные отражают атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

По данным главы Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в атаке на аэропорт участвовали 20 украинских дронов.