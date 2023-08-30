Марочко: Киев перебрасывает радикалов на Кременской и Сватовский участки Фото: REUTERS

Киев начал перебрасывать боевиков-радикалов на Сватовский и Кременской участки в Донбассе. Об этом рассказали РИА Новости со слов подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

— На сватовско-кременском участке отмечается прибытие дополнительных резервных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами. На данный момент их распределяют на тех участках, где по мнению украинского командования существует угроза прорыва оборонительных рубежей, — подчеркнул Марочко.

По словам подполковника, некоторые из этих подразделений принимают участие в штурмовых действиях. В них была замечена 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которая включает в себя спецназовцев «Азова»*.

Ранее в Нацгвардии Украины заявили, что боевики батальона «Азов»* уже восстановились и полноценно участвую в боевых действиях. При этом их не волнует нарушение ранее заключенных договоренностей об их обмене. «Азов»* выполняет ряд боевых задач в районе Серебрянского лесничества.

*запрещенная в России террористическая организация