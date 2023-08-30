Мэр Богодистов: площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 118 гектаров Фото: Telegram-канал Михаила Леуса

Лесной пожар в Геленджике в Краснодарском крае распространился на площади в 118 гектаров. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

— Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га, — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что для ликвидации лесного пожара задействовано 80 единиц техники и 441 сотрудник пожарно-спасательных подразделений. Также на помощь пришли подготовленные добровольцы. Из ростовского аэропорта Платов для тушения пожара вылетел самолет БЕ200.

Ранее стало известно о лесном пожаре в Геленджике. К его тушению изначально начали подключаться не только местные жители, но и туристы. Из-за порывов ветра в 30 метров в секунду огонь очень быстро распространяется.