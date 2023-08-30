Захарова назвала абсолютной тупиковостью Киева попытки атак дронами по России Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала очередные попытки атак с помощью беспилотников по объектам в России. Она назвала их абсолютной тупиковостью и агонией киевского режима.

По ее словам, к террористической деятельности привели «агония» киевского режима, «тупая ненависть и злоба».

«Других вариантов уже нет, абсолютная тупиковость», - заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 30 августа была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам в России. Три украинских дрона были сбиты ПВО над территорией Брянской области и еще один - в Орловской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атаках украинских дронов, заявлял, что Россия продолжит специальную военную операцию. Это нужно для предотвращения террористической активности Киева, пояснил он.