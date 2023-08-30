CNN: Сербия станет троянским конем России в случае вступления в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Сербия станет членом Евросоюза, страна окажется «троянским конем» России внутри Европы. Такое заявление сделала эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге в интервью CNN.

— Предполагая, что мы каким-то чудесным образом примем Сербию в ЕС, с таким правительством, вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице премьера Венгрии Виктора Орбана, — подчеркнула Руге.

Также по ее словам, обещая Сербии членство в ЕС, Запад импортирует «российское влияние» в Европу. При этом председатель парламентского комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс считает, что членством в Евросоюзе Сербию пытаются приблизить к НАТО, но в это время президент Александр Вучич «смеется в лицо» Западу.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что несмотря на сильное давление со стороны Запада, страна не будет менять свою позицию в вопросе антироссийских санкций.