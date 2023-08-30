Орбан предупредил о последствиях атаки на маршрут импорта газа из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт будет расценивать посягательства на импорт российского газа по южному коридору как повод для войны. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что такого же мнения будет придерживаться и Сербия.

«Есть другой трубопровод, по которому газ поступает из России по южному коридору – Турция, Болгария, Сербия, Венгрия … Если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны», — сказал глава венгерского правительства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Орбан также обратил внимание на отсутствие реакции немецкого руководства на инцидент с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток - 2», что, по его словам, показывает на дефицит суверенитета в Германии.

Напомним, накануне депутат Бундестага, член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что немецкие власти препятствуют расследованию, а также информированию о взрывах на «Северных потоках».