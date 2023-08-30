Глава Житомирской ОВА Бунечко сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте Фото: REUTERS

Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Житомирской области. Об этом в среду, 30 августа, проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

По его данным, был атакован один из объектов инфраструктуры, расположенный в Житомирской области.

«Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован», — сообщил глава ОВА.

Сайт KP.RU писал, что ночью 30 августа воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины. Сигналы предупреждений звучали в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 26 августа 2023 года заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры из-за взрыва. Как уточнял Прокудин, под обстрел попало предприятие, а также ряд других объектов, расположенных в Херсоне.