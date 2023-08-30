Уголовное дело об убийстве фигуристки Горбачевой закрыто Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело об убийстве, которое было возбуждено во вторник, 29 августа, после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой в Москве, было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Об этом в среду, 30 августа, заявили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело об убийстве после исчезновения 16-летней фигуристки закрыто из-за отсутствия состава преступления», - приводит ТАСС заявление ведомства, где уточнили, что фигуристку «нашли и передали ее маме».

Напомним, фигуристка, чемпионка Российской Федерации среди юниоров пропала в Москве во вторник, 29 августа. В распоряжении правоохранители были записи с камер внешнего видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как девочка входит в парк, однако из зеленой зоны уже не возвращается.

В тот же день пропавшая Горбачева была найдена живой в кинотеатре. Как сообщалось, в отношении девочки не было совершено никаких противоправных действий.