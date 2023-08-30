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НовостиПроисшествия30 августа 2023 7:53

Кулемзин: женщина пострадала в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Женщина получила ранения в результате обстрела поселка Александровка
Роман ПОЛОСИКОВ
Кулемзин: женщина пострадала в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Кулемзин: женщина пострадала в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате обстрела поселка Александровка неподалеку от Донецка пострадала мирная жительница. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Школьной получила ранение женщина 1972 года рождения, — говорится в сообщении.

Кулемзин также рассказал, что в результате обстрела Петровского района Донецка, произошло попадание в крышу торгового центра «Галактика». Информации о характере повреждений на данный момент нет.

Также украинские войска обстреляли Ворошиловский район города в результате которого зафиксировано попадание в недостроенное многоэтажное здание жилищного комплекса «Бульвар-СИТИ».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в результате обстрела ВСУ пострадали шесть жителей Донецка и Горловки. Трое из пострадавших — дети.