Кулемзин: женщина пострадала в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате обстрела поселка Александровка неподалеку от Донецка пострадала мирная жительница. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Школьной получила ранение женщина 1972 года рождения, — говорится в сообщении.

Кулемзин также рассказал, что в результате обстрела Петровского района Донецка, произошло попадание в крышу торгового центра «Галактика». Информации о характере повреждений на данный момент нет.

Также украинские войска обстреляли Ворошиловский район города в результате которого зафиксировано попадание в недостроенное многоэтажное здание жилищного комплекса «Бульвар-СИТИ».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в результате обстрела ВСУ пострадали шесть жителей Донецка и Горловки. Трое из пострадавших — дети.