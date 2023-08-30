На месте работают более 400 спасателей, задействовано 70 единиц техники Фото: t.me/kondratyevvi

Лесной пожар в Геленджике не затронул туристическую территорию. Об этом в среду, 30 августа, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, уточнив, что каких-либо запросов от путешественников с просьбами о переселении не было.

«К нам запросов от туристов не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений. Это означает, что туристическую территорию это не затрагивает. И влияния на туризм никакого не оказывается», - приводит РИА Новости заявление АТОР.

Напомним, накануне глава городской администрации Алексей Богодистов сообщил, что пожар в Геленджике в Краснодарском крае распространился на площади в 118 гектаров. По его словам, в ликвидации этого пожара задействовано 80 единиц техники, а также 441 человек