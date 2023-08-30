NYT: Украина торопится получить F-16 из-за выборов в странах Запада Фото: REUTERS

Власти Украины торопятся заручиться поддержкой Запада в поставке истребителей F-16, так как военная помощь с его стороны может быть остановлена после избрания там нового руководства. К таким выводам пришла газета The New York Times.

«Украина в спешке требует истребители, так как понимает, что политическое время на исходе. Зеленский стремится получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и США», - информирует издание.

Журналисты газеты поясняют, что в результате выборов в Соединенных Штатах и Европе к власти могут прийти новые руководители, которые не захотят оказывать Украине помощь.

В частности, издание напоминает о парламентских выборах в Нидерландах, которые пообещали Украине 42 истребителя.

«Куда большее опасение представляют США, где республиканцы все чаще говорят о прекращении финансовой поддержки Украины», - отметила газета.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США начнет обучение украинский пилотов управлению истребителями F-16 в октябре 2023 года. Процесс будет организован на базе в штате Аризона, а перед началом обучения в сентябре пилоты должны будут пройти курс английского языка.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказывал, почему президент Украины Владимир Зеленский так выпрашивает у НАТО F-16 и смогут ли истребители доставить проблемы российским войскам в зоне спецоперации.

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