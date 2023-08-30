В Екатеринбурге вскрыли Капсулу времени, заложенную 50 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вскрыли «Капсулу времени», которая хранилась под землей на Плотинке пятьдесят лет, с 1973 года. Достали артефакт из ячейки еще 18 августа к празднованию 300-летию города.

Капсулу в виде цилиндра, которая выполнена из нержавеющей стали, не стали вскрывать на месте, а переместили в Музей истории Екатеринбурга, где ее открыли 30 августа для того, чтобы изучить наследие из 1973 года.

«Мы вскрыли Капсулу времени. Сейчас пришло время подписать протокол по вскрытию Капсулы времени. Его подписывают все члены комиссии. Первым подпись ставит Алексей Орлов», - заявил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Как выяснилось, в капсуле хранятся документы 1973 года, статистические данные о населении и техники, план города, киноленты театральных постановок, видео выступлений знаменитых людей Свердловска и судебного процесса, а также фильм «5 минут в медицинском вытрезвителе».

Кроме того, в капсулу было помещено и обращение к горожанам 2023 года, которое зачитал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Уральский богатырь, вставший на границе Европы и Азии, символизировал растущую мощь российского государства. Он рожден был заводами, и поныне является могучим Городом-заводом, Городом-тружеником», - сказано в письме жителям Екатеринбурга.