Суд оштрафовал экс-участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Савеловский суд Москвы выписал экс-участнику «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову* штраф в размере 40 тысяч рублей за посты в социальных сетях без плашки иноагента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Постановлением Савеловского районного суда Москвы от 30.08.2023 Аскеров* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ, — заявили в суде.

Напомним, что ранее в отношении экс-игрока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. На своей странице в соцсети, он опубликовал заведомо ложные сведения, который прочили и оскорбляли память великого российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.