Губернатор Сергей Цивилев: Летом в Кузбассе в два раза выросли продажи билетов по «Пушкинской карте»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе летом в два раза выросли продажи билетов по «Пушкинским картам», сообщил глава региона Сергей Цивилев. Если с начала года их продавали в среднем по 40 тысяч в месяц, то с июня по август - уже по 83 тысячи в месяц. За летние каникулы кузбасские учреждения культуры провели в 5,5 больше мероприятий, чем в другие месяцы.

«Кузбасс активно участвует в программе «Пушкинская карта». Радует, что растет популярность карты среди молодежи. Сейчас ее используют свыше 202 тысяч молодых людей региона - это более 78% от общего числа кузбассовцев от 14 до 22 лет. Проект способствует всестороннему развитию юных жителей Кузбасса, приобщению к лучшим образцам отечественной и мировой культуры», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Кузбасс занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа по числу выданных «Пушкинских карт», и 12-е – по России. За лето держателей карт в регионе стало больше на 3724 человека. В проекте участвуют все музеи, театры, библиотеки и цифровые кинозалы Кузбасса.