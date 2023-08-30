Подоляк назвал папу Римского инструментом российской пропаганды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что папа Римский Франциск превратился в инструмент российской пропаганды.

«Похоже, что Папа вновь стал инструментом российской пропаганды», - сказал советник президентского офиса в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, заявив также, что слова понтифика вынуждает думать о том, «что такое католическая церковь, что такое христианство».

По его мнению, Россия начала специальную военную операцию, опираясь на наследие Петра I и Екатерины II, которых папа Римский назвал великим и просвещенным. «Деструктивный дискурс для современного гуманизма», - добавил он.

Напомним, папа Римский во время выступления на Всероссийской встрече католической молодежи заявил о том, что Россия славится не только культурой, но и человечностью, указав на Петра I и Екатерину II, а также назвав Российскую империю «могучей и просвещенной».

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