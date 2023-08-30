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НовостиПолитика30 августа 2023 8:26

Подоляк назвал папу Римского инструментом российской пропаганды

По словам Подоляка, понтифика вынуждают думать, «что такое католическая церковь, что такое христианство»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Подоляк назвал папу Римского инструментом российской пропаганды

Подоляк назвал папу Римского инструментом российской пропаганды

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что папа Римский Франциск превратился в инструмент российской пропаганды.

«Похоже, что Папа вновь стал инструментом российской пропаганды», - сказал советник президентского офиса в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, заявив также, что слова понтифика вынуждает думать о том, «что такое католическая церковь, что такое христианство».

По его мнению, Россия начала специальную военную операцию, опираясь на наследие Петра I и Екатерины II, которых папа Римский назвал великим и просвещенным. «Деструктивный дискурс для современного гуманизма», - добавил он.

Напомним, папа Римский во время выступления на Всероссийской встрече католической молодежи заявил о том, что Россия славится не только культурой, но и человечностью, указав на Петра I и Екатерину II, а также назвав Российскую империю «могучей и просвещенной».

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