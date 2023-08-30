Балицкий опроверг заявления о преодолении ВСУ первой линии обороны в Запорожье Фото: REUTERS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балийцкий опроверг заявления зарубежных СМИ о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли Работино и преодолели первую линию российской обороны.

«Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия взломана и так далее. Не взломана первая линия, и тот, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена», - сказал врио главы региона в эфире телеканала «Россия-24».

Балицкий также подчеркнул, что противник не взял Работино, так как российские войска достаточно плотно закрепились на юге населенного пункта.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что ВСУ потеряли половину солдат, которые ранее были направлены на взятие Работино. Рогов также напомнил, что киевский режим не менее семи раз заявлял о том, что ВСУ захватили данный населенный пункт. Однако, по его словам, эта информация не соответствует действительности.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленскому разрешают воровать, так как деньги выводятся на Запад (подробнее)