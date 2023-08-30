РЖД: В составы поездов «Псков – Москва» добавят вагоны из-за закрытия аэропорта

В составы поездов «Псков – Москва» добавят вагоны из-за закрытия аэропорта Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В составы поездов, следующих из Пскова в Москву, включат дополнительные вагоны, сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

Как передает РИА Новости, дополнительные вагоны будут включены «Федеральной пассажирской компанией» в составы поездов «Псков – Москва» на период временного закрытия аэропорта Пскова.

Например, в состав поезда № 9/10 «Москва – Псков» будут включены один купейный и один плацкартный вагон – это даст дополнительные 90 мест. Кроме того, два плацкартных вагона появятся в составе поезда № 63/64 «Псков – Москва», что обеспечит дополнительные 100 мест для пассажиров.

Напомним, ночью 30 августа 2023 губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские военные отражают атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

По данным главы Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в атаке на аэропорт участвовали 20 украинских дронов.

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