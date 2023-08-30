«Даже НАТО не поможет»: экс-агент ЦРУ заявил о неспособности Украины захватить Крым Фото: REUTERS

Бывший аналитик Центрального разведывательного управление (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Украина не сможет захватить Крым даже при помощи Североатлантического альянса.

«Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили», - сказал бывший агент из ЦРУ.

Джонсон отметил, что Москва серьезно относится к Крыму, воспринимая любые угрозы по отношению к этому полуострову как реальные. Экс-агент ЦРУ также обратив внимание на российские системы противовоздушной обороны (ПВО), заявив, что из-за их мощи у Украины не получается наносить удар по Крыму даже таким западным вооружением, как реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Напомним, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о Крыме, а также восстановлении ранее существовавших украинских границ, напомнив о прошедшем на полуострове референдуме.

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