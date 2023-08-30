Пятый украинский беспилотник за сутки сбит в Брянской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки пятый украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Такое заявление в среду, 30 августа, сделал губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений в результате атаки дрона нет.

«Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа … На месте работают оперативные и экстренные службы», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Напомним, ранее в среду, 30 августа, Богомаз объявил об атаке украинских беспилотников на Брянск. Уточнялось, что были выбиты стекла в здании Следственного комитета в городе. Позже глава региона сообщил о двух дронах, пытавшихся атаковать телебашню.