Фигуристка Горбачева впервые вышла на связь после пропажи

Фигуристка Алина Горбачева сообщила, что находится дома с мамой и тренером Фото: Мария ЛЕНЦ

Фигуристка Алина Горбачева впервые вышла на связь после своей пропажи накануне. Спортсменка сообщила, что находится дома с матерью и тренером, и извинилась за свой поступок.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной. Я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» – приводит слова спортсменки «КП – Спорт».

Напомним, Алина Горбачева пропала 29 августа в Москве. Она исчезла после тренировки в районе Волоколамского шоссе, а позже ее вещи были найдены на Покровской набережной.

Позже спортсменка была обнаружена живой в кинотеатре. Источник KP.RU уточнил, что ее нашли в ТРЦ Vegas Крокус Сити около стации метро Мякинино. По предварительной информации, в отношении девочки не было совершено никаких противоправных действий.