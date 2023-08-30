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НовостиОбщество30 августа 2023 9:06

РСТ: в российских отелях может появиться система «все включено» без алкоголя

Подобный формат отелей уже много лет существует в Турции
Роман ПОЛОСИКОВ
РСТ: в российских отелях может появиться система «все включено» без алкоголя

РСТ: в российских отелях может появиться система «все включено» без алкоголя

Фото: Shutterstock

В российских отелях может появиться система «все включено» без алкоголя, ее может внедрить одна из сетей отелей в гостинице в Тверской области. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

— В российских отелях может быть введена безалкогольная система "все включено", — подчеркнули в ведомстве.

Подобная системе уже продолжительное время успешно существует в Турции и этот формат отелей наиболее востребован у мусульман, семей с детьми и тех, кому хочется отдохнуть в тишине.

Руководитель компании «Звезды отелям» Лилия Биткулова добавила, что в России стандарты «все включено» и «ультра все включено» начали действовать только с июля 2023 года. По принятым стандартам, алкоголь там должен быть, однако это не требование, а рекомендация, которая не обязательна к выполнению.

Напомним, что стандарты «все включено» и «ультра все включено» по ГОСТу начали действовать в России с 30 июня. По задумке авторов проекта, это решение должно привести к увеличению новых и качественных предложений отдыха в России, а также должно сократиться количество недобросовестных отельеров.