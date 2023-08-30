Путин обсудил с Лукашенко партнерство России и Белоруссии Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, обсудив с ним партнерство Москвы и Минска.

«Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства», – говорится на сайте Кремля.

Напомним, российский лидер ранее направил президенту Белоруссии поздравление с днем рождения. Путин отметил, что на протяжении многих лет Александру Лукашенко удается неустанно трудиться на благо «братского народа Беларуси». Президент РФ также подчеркнул, что белоруссий лидер многие годы проводит последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между обоими государствами. По словам Путина, он искренне дорожит взаимопониманием, которое установилось между ним и Лукашенко.