На Украине сделали заявление о переговорах с Москвой

Подоляк: речи о переговорах с Россией сейчас быть не может Фото: REUTERS

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что о мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта на данный момент не может быть и речи.

«В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи», — сказал советник президентского офиса в интервью газете Corriere della Sera, подтвердив заявления о том, что украинская сторона не намерена вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что Киеву нужны системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО), а не переговоры с Москвой для урегулирования конфликта.

Тем временем Москва неоднократно высказывалась за мирные переговоры с Киевом. Об этом заявлял президент России, отмечая также что заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не целесообразно.