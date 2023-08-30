Компания «Доширак» опровергла информацию о дефиците лапши в России Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Перебоев с поставками в магазины «Доширака» в России не будет. Об этом в среду, 30 августа, заявило руководство компании, опровергнув таким образом появившиеся ранее сообщения о дефиците в стране популярной лапши быстрого приготовления.

«Мы работаем в обычном режиме, поэтому никаких перебоев с «Доширак» в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно», - цитируют «Известия» представителя ООО «Доширак Коя».

Данных о предстоящем дефиците лапши в РФ нет и у компании «Доширак Рус», отметило издание.

Ранее появились сообщения о том, что из-за курса рубля, сокращения отгрузок и нехватки кадров на полках российский магазинов может наблюдаться нехватка лапши «Доширак».

Сайт KP.RU писал, что в сентябре 2021 года популярная лапша стала исчезать с полок магазинов в нескольких регионах России. Так, в Магадане «Доширака» не было в наличии ни в одной из торговых точек. В Омске и Новосибирске отсутствие заметили не во всех магазинах. Тогда выяснилось, что по техническим причинам была приостановлена производственная линия на заводе, поставки в полном объеме планировалось вернуть через несколько месяцев.