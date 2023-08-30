В Калужской области сбит третий за сутки беспилотник Фото: REUTERS

Третий за сутки беспилотный летательный аппарат сбит в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Калужской области, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, в Калужской области ранее были сбиты два беспилотника. Они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщало, что ночью 30 августа пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Три украинских беспилотника были сбиты ПВО над территорией Брянской области, еще один БПЛА упал над Орловской областью.