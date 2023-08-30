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НовостиПолитика30 августа 2023 9:33

Захарова анонсировала встречу Лаврова и главы МИД Турции

Глава МИД Турции Фидан посетит Россию 31 августа - 1 сентября
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова анонсировала встречу Лаврова и главы МИД Турции

Захарова анонсировала встречу Лаврова и главы МИД Турции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с 31 августа по 1 сентября 2023 года посетит Россию для того, чтобы обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым украинский кризис, а также график контактов на высшем уровне. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Министр иностранных дел Турецкой Республики посетит Москву с рабочим визитом с целью проведения переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня», - сообщила дипломат.

Захарова также заявила, что в планах Фидана и Лаврова обсудить ситуацию в Ливии, Сирии и Закавказье, а также проанализировать российско-турецкое сотрудничество.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться обсуждение новой формулы зерновой сделки, которую ранее во время визита в Москву предложит Фидан.