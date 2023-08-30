«Был бы умным, уехал бы»: в Америке предсказали трагический исход Зеленскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет пережить конфликт с Россией. Такое заявление сделал американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

— Он как моль, которую тянет к огню. Он знает, что сгорит. Он все время возвращается к свету, и он будет делать это много раз, и он погибнет... (вероятно) от своего собственного народа, — заявил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что даже невзирая на все более печальное положение на Украине, Зеленский все еще остается у власти из-за патологической зависимости от внимания к его персоне со стороны Запада.

Риттер добавил, что если бы Зеленский был умным, уже уехал бы за границу и больше никогда не возвращался на Украину, скрываясь в одном из купленных на деньги украинцев домов за несколько миллионов долларов.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский отказывается признавать поражение украинской армии, но в итоге это приведет к полному разгрому ВСУ. Он прекрасно знает об огромных потерях и уничтожении западной техники российскими войсками.