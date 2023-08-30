ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»* в Херсонской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Херсонской области украинского гражданина, причастного к деятельности «Правого сектора»*. Об этом в среду, 30 августа, заявили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Как сообщается, мужчина вступил в группировку в 2014 году. В интернете он публично призывал к вступлению в запрещенную организацию, обучая также ее членов основным навыкам стрельбы для участия в боевых действиях против России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело «Участие в деятельности экстремистской организации». Ему грозит до шести лет лишения свободы

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, днем ранее, 29 августа, сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб в Омской области, который получал задачи по разведке и уничтожению объектов инфраструктуры.

* запрещенная в России экстремистская группировка