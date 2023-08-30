Заммэра Петр Бирюков рассказал о создании в Москве комфортной городской среды

На Московском урбанистическом форуме (МУФ) посетители могут узнать о результатах программ по благоустройству общественных пространств, парков и других городских территорий Фото: Иван МАКЕЕВ

Работы проводят согласно московской формуле создания комфортной городской среды, основой которой является подход, в центре которого человек, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в своем выступлении на Московском урбанистическом форуме. Это и обновление инженерных коммуникаций и избавление города от воздушных проводов, и озеленение. Так, благоустроены и стали удобными для пешеходов 520 улиц и общественных пространств.

Бирюков рассказал, что активно идет программа раздельного сбора мусора. За первое полугодие 2023 года получено более 700 тонн вторсырья, тогда как в 2019-м было собрано 600 тонн за весь год.

По всей столице проходит модернизация районных поликлиник. К концу 2023 года планируется отремонтировать 201 поликлинику – это половина всего амбулаторного фонда. Полностью привели в порядок 127 учреждений. При этом ремонт идет в 74 зданиях, сообщил Бирюков.

Комфортнее становится и около школ, детсадов, колледжей. С 2021 года благоустроили свыше 760 таких территорий, из них 167 – в этом году.

«В столице как на территориях школ, так и во дворах, парках и скверах, обустроено свыше 1,2 тысячи футбольных полей и стадионов», - уточнил Бирюков.

Не забывают в городе и о сезонном отдыхе жителей. Открывают катки - каждую зиму в Москве заливают свыше тысячи катков с естественным льдом, лыжные трассы, снежные горки, а летом - прогулочные маршруты в парках, игровые и спортивные площадки, бассейны с подогревом, пляжи и зоны отдыха.

«Сегодня российская столица – в числе самых зеленых мегаполисов мира, - напомнил Бирюков. - Более 49% площади города – озелененные территории. С 2010 года в рамках различных программ высажено свыше 13 миллионов деревьев и кустарников».

Детские площадки, уютные набережные, понятная навигация – все это и многое другое позволяет обеспечивать комфорт в столице.