Минобороны ФРГ планирует обучить 10 тысяч украинских военных к концу 2023 года Фото: REUTERS

Германия до конца этого года планирует обучить 10 тысяч украинских военнослужащих на своей территории, заявила статс-секретарь в Министерстве обороны ФРГ Зимтье Меллер.

«К концу года мы планируем обучить 10 тысяч солдат, чтобы таким образом полностью поддержать и укрепить способность Украины к сопротивлению», – сказала она по прибытии на неформальное заседание министров обороны и иностранных дел стран Евросоюза.

Кроме того, Меллер отметила, что решающим фактором на поле боя является наличие боеприпасов. По ее словам, Германия добивается прогресса в инициативе по снарядам.

Напомним, в марте этого года военнослужащие Вооруженных сил Украины завершили обучение в Германии, в ходе которых их учили управлять танками Leopard 2.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что союзники Киева обрекли украинскую армию на уничтожение из-за высокомерного желания показать единство Запада в поддержке Украины в текущем конфликте. По его мнению, союзники Киева совершают преступную ошибку, отправляя бойцов ВСУ на обучение в разные страны военного блока НАТО.

У каждой страны альянса различные стандарты обучения, что вносит неразбериху в координацию батальонов украинской армии, заявил аналитик. Он отметил, что при обучении приходится переводить всю информацию на украинский язык, в результате чего теряется важная информация, что не позволяет всего за несколько месяцев сколько-то качественно подготовить наступательные бригады ВСУ.