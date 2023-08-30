Прощание с Глебом Панфиловым проходит на Новодевичьем кладбище в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Коллеги, родственники, а также поклонники режиссера и сценариста Глеба Панфилова в среду, 30 августа, пришли проститься с ним в храме у Новодевичьего монастыря в Москве.

По информации ТАСС, несмотря на то, что гражданская панихида запланирована на 15:00 по московскому времени, десятки людей уже пришли проститься с народным артистом РСФСР. У входа в храм установили портрет режиссера. Сюда же принесли венки от Минкульта РФ, театра имени Вахтангова и киноконцерна «Мосфильм». Поклонники режиссера приходят с цветами.

Среди тех, кто пришел попрощаться с Панфиловым, актриса Лия Ахеджакова, режиссер Карен Шахназаров, киновед Наум Клейман и другие.

Сайт KP.RU писал, что церемонию прощания с народным артистом РСФСР состоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Тогда же сообщалось, что отпевание режиссера пройдет в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

Режиссер Глеб Панфилов умер в 89 лет в реанимации 26 августа 2023 года. Вдовец Инны Чуриковой с мая находился в больнице. Причиной смерти народного артиста РФСФСР стал повторный инсульт.