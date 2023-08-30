В России появилась должность посла по преступлениям киевского режима

Родион Мирошник Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Бывшего посла Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родиона Мирошника назначили послом России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Об этой новой должности в Министерстве иностранных дел РФ в среду, 30 августа, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что должность «посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима» была введена приказом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол Луганской Народной Республики в России, участник Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе … Родион Валерьевич Мирошник», - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, в мае прошлого года глава ЛНР Леонид Пасечник назначил своего советника Родиона Мирошника послом республики в России.