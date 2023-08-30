Суд оштрафовал Михаила Светова* за нарушение правил деятельности иноагента Фото: Владимир Андреев/ТАСС

Савеловский суд Москвы оштрафовал активиста Либертарианской партии Михаила Светова* за нарушение правил деятельности иностранного агента.

«Светов* М. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах»)», – передает ТАСС сообщение суда.

Как уточнили в пресс-службе Савеловского суда, политик получил штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, в начале августа Следственный комитет России возбудил в отношении лидера общественно-политической организации «Гражданское общество» и активиста Либертарианской партии Михаила Светова* уголовное дело о реабилитации нацизма.

*Лицо, признанное в России иностранным агентом