«Играли без присмотра»: 9-летний мальчик случайно удушился на детской площадке в Красноярском крае

9-летний мальчик случайно удушился на детской площадке в Красноярском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Боготольском районе Красноярского края девятилетний мальчик погиб на детской игровой площадке, запутавшись в поясе от халата, который дети привязали к игровому комплексу.

Как сообщается, девочка и мальчик, с которыми играл погибший ребенок, не сразу поняли, что ему нужна помощь. Это заметили дети постарше, которые позвали на помощь взрослых, однако было слишком поздно.

В прокуратуре заявили, что причиной смерти может быть перелом шейных позвонков или удушение. Заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Отмечается, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье, а на каникулы вместе с родителями приехал в гости к бабушке.

Напомним, в январе этого года аналогичная история произошла в Екатеринбурге, где умерла четырехлетняя девочка, удушившаяся шарфом на горке в детском саду.