Песков: Кремль глубоко озабочен происходящим в Габоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстановку в Габоне, сложившуюся на 30 августа 2023 года, заявив о глубокой озабоченности Кремля происходящим в африканской стране.

«Власти РФ внимательно наблюдают за ситуацией в Габоне, она является предметом глубокой озабоченности», - заявил Песков.

Напомним, что, по данным агентства France Press, вооружённые силы Габона объявили о свержении власти в стране, отмене результатов выборов и роспуске институтов.

Ранее KP.RU сообщил, что военные Габона выступили с заявлением о намерении свергнуть действующий режим.