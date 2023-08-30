Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 августа 2023 10:24

Песков: Кремль глубоко озабочен происходящим в Габоне

Российские власти обеспокоены военным мятежом в Габоне
Сергей КУДРИН
Песков: Кремль глубоко озабочен происходящим в Габоне

Песков: Кремль глубоко озабочен происходящим в Габоне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстановку в Габоне, сложившуюся на 30 августа 2023 года, заявив о глубокой озабоченности Кремля происходящим в африканской стране.

«Власти РФ внимательно наблюдают за ситуацией в Габоне, она является предметом глубокой озабоченности», - заявил Песков.

Напомним, что, по данным агентства France Press, вооружённые силы Габона объявили о свержении власти в стране, отмене результатов выборов и роспуске институтов.

Ранее KP.RU сообщил, что военные Габона выступили с заявлением о намерении свергнуть действующий режим.