AFP: мятежники задержали сына президента Габона Ондимбы Фото: REUTERS

Военные мятежники, захватившие власть в Габоне, задержали сына президента страны Али Бонго Ондимбы. Об этом рассказали в Agence France-Presse.

— Президент Али Бонго находится под домашним арестом, — добавили в публикации, со ссылкой на заявление мятежников в эфире местного телевидения.

Напомним, что ранее стало известно о военном перевороте в Габоне, который произошел в ночь на 30 августа. Высокопоставленные военнослужащие очередной бывшей колонии Франции в Центральной Африке объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске органов власти.

Границы государства были закрыты «до дальнейшего уведомления» и очевидцы сообщают, что в столице республики слышны звуки стрельбы. На данный момент неизвестно, какую политическую силу поддерживают мятежники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль глубоко обеспокоен происходящим в Габоне. Москва внимательно наблюдает за ситуацией в африканской республике.