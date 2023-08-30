В Кремле ответили на вопрос о сроках визита Путина в Китай

Песков заявил, что называть дату визита Путина в Китай преждевременно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 30 августа, ответил на вопрос о сроках визита президента России Владимира Путина в Китай. Он пояснил, что называть дату поездки пока преждевременно.

«Пока преждевременно об этом сообщать», - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

В то же время он подтвердил, что между Россией и Китаем прорабатывается достаточно плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем.

Ранее заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь сообщил, что в ходе визита президента Российской Федерации в Китай будут подписаны совместные документы, над которыми сейчас упорно работают Москва и Пекин.