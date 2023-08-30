Видео яркого метеора, пролетевшего над Иркутской областью, появилось в сети

Метеор попал на камеру домофона

Пролетевший над Иркутской областью яркий метеор попал на камеру домофона одного из домов Ангарска.

На записи можно увидеть, как небесное тело пролетает над Ангарском, после чего скрывается за домом. При этом в последние секунды перед исчезновением из зоны видимости камеры небо освещает яркая световая вспышка, сопровождающая вхождение метеора в земную атмосферу.

«Лежала дома в кровати, когда у мамы в соседнем подъезде сработал видеодомофон. На снятых им кадрах было видно, что в этот момент у двери стояли люди, а за их спинами...появилось яркое свечение, которое через мгновение исчезло», - рассказала в беседе с корреспондентом КП-Иркутск жительница Ангарска Наталия.

По словам женщины, падение яркого метеора было зафиксировано в ночь со вторника на среду, в 00:32. Позже ролик попал в соцсети. На данный момент неизвестно долетели ли фрагменты метеора до поверхности Земли.