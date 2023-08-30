Посольство России в Габоне усилило меры безопасности из-за военного переворота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Габоне усилило меры безопасности в связи с военным переворотом в стране, рассказали в дипломатическом представительстве.

«Приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников посольства и их семей. Располагаем запасом воды, продовольствия и всего необходимого», – сообщили РИА Новости в дипмисии.

Напомним, военные в Габоне объявили, что в республике отменяются результаты выборов президента, а также распускаются институты власти. По их словам, военнослужащие намерены покончить с действующим в Габоне режимом. В столице республики Либревиле были слышны звуки выстрелов, границы республики закрыты.

Как писал Сайт KP.RU, 27 июля 2023 года военные Нигера заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Представители армии страны выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.