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НовостиПолитика30 августа 2023 10:55

МИД рекомендовал россиянам временно не посещать Габон без веских причин

Россиянам посоветовали избежать поездок в Габон из-за нестабильной ситуации
Сергей КУДРИН
МИД рекомендовал россиянам временно не посещать Габон без веских причин

МИД рекомендовал россиянам временно не посещать Габон без веских причин

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о том, что ведомство не рекомендует россиянам осуществлять поездки в Габон в связи с крайне нестабильной внутренней ситуацией в стране.

«Будем внимательно следить за ситуацией, рассчитываем на её скорейшую стабилизацию. По данным посольства России в Либревиле (столица Габона), сведений о пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Габоне, не поступало», - сообщила Захарова.

Тем не менее, МИД всё же рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в эту страну без острой необходимости. Напомним, что в Габоне начался военный переворот, в ходе которого вооружённые силы страны заявили о свержении действующей власти, закрытии институтов и границ.

Ранее KP.RU сообщил, что посольство России в Габоне усилило меры безопасности на фоне военного переворота.