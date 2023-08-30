МИД рекомендовал россиянам временно не посещать Габон без веских причин Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о том, что ведомство не рекомендует россиянам осуществлять поездки в Габон в связи с крайне нестабильной внутренней ситуацией в стране.

«Будем внимательно следить за ситуацией, рассчитываем на её скорейшую стабилизацию. По данным посольства России в Либревиле (столица Габона), сведений о пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Габоне, не поступало», - сообщила Захарова.

Тем не менее, МИД всё же рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в эту страну без острой необходимости. Напомним, что в Габоне начался военный переворот, в ходе которого вооружённые силы страны заявили о свержении действующей власти, закрытии институтов и границ.

Ранее KP.RU сообщил, что посольство России в Габоне усилило меры безопасности на фоне военного переворота.