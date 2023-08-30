Пользователи Telegram жалуются на проблемы с получением сообщений Фото: REUTERS

Пользователи Telegram в ряде городов России в среду, 30 августа, пожаловались на перебои в работе мессенджера. Соответствующие данные были опубликованы на сервисе Downdetector.

Так, на сайте оставляют комментарии о том, что мессенджер не работает. Некоторые пишут, что не могут прочитать сообщения, которые приходят в приложение. По данным сервиса, трудности со входом в Telegram испытывают жители ряда городов, в том числе Москвы.

С трудностями столкнулись в ряде городов России

Сайт KP.RU писал, что 30 июля 2023 года в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой, затронувший регионы России в Центральном федеральном округе, а также частично коснувшийся нескольких областей Украины.

В конце июня 2023 года также наблюдался сбой в работе Telegram в РФ.