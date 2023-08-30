Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам управления и разведки ВСУ

Министерство обороны РФ в очередной сводке за минувшие сутки сообщило, что ночью 30 августа 2023 года российские войска совершили ракетный удар по центрам управления и разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ночью 30 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника», — сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее ведомство проинформировало о поражении аэродрома в Киевской области российскими войсками в результате ракетного удара.

Также сообщалось об уничтожении воинского эшелона украинской армии с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении.