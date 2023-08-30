UnHerd: БРИКС во главе с Россией могут изменить мировой порядок Фото: REUTERS

После принятия новых стран в состав БРИКС, 2024 год будет играть ключевую роль во всем мире. Такое заявление сделал обозреватель британского издания UnHerd Томас Фаци.

— Следующий год окажется решающим для будущего БРИКС и мира в целом. Помимо того, что в блок официально вступят новые члены, ежегодное председательство перейдет к России, — подчеркнул автор.

Фаци отметил, что государство, которое находится в противостоянии с Западом, будет представлять организацию, охватывающую половину всего мира. Именно в этот момент и может начаться формирование нового мирового порядка.

Ранее в агентстве Bloomberg предположили, что расширение БРИКС говорит о том, что лидерство Соединенных Штатов на мировой арене провалилось. Все больше стран пытаются найти альтернативу устоявшемуся мировому порядку.