Экс-чиновник Минкульта Мазо получил 8,5 года колонии за хищение 900 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо к 8,5 годам заключения за хищение 900 миллионов рублей при реставрации Эрмитажа.

Как передает «КП –Петербург», экс-чиновник будет отбывать срок в колонии общего режима. По совокупности приговоров, Мазо получил 8,5 года лишения свободы и штраф в 600 тысяч рублей. Мужчина свою вину не признал, однако возместил 500 тысяч рублей.

Экс-чиновник проходил по так называемому делу реставраторов. В 2015 году он и бывший заместитель министра культуры Григорий Пирусов заключили контракт на ремонт Эрмитажа. В ходе исполнения контракта чиновники похитили более 900 миллионов рублей, из которых 800 миллионов были отмыты.

Напомним, в середине августа в Самарской области чиновника осудили за взятку при строительстве дороги. Стоимость контракта составила 114 миллионов рублей.