На Краснолиманском направлении российские подразделения успешно отразили очередную атаку украинских войск. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, рассказали в оборонном ведомстве.

В результате отражения атаки Вооруженных сил Украины, удалось ликвидировать до 60 боевиков, а также две бронемашины противника. Безуспешная атака ВСУ в районе Серебрянского лесничества была пресечена при поддержке российской авиации и артиллерии.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России уничтожили натовский бронеавтомобиль FH-70 вместе со скоплением живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении.