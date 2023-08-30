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НовостиПолитика30 августа 2023 11:37

Минобороны: российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские подразделения уничтожили до 60 украинских боевиков
Роман ПОЛОСИКОВ

На Краснолиманском направлении российские подразделения успешно отразили очередную атаку украинских войск. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, рассказали в оборонном ведомстве.

В результате отражения атаки Вооруженных сил Украины, удалось ликвидировать до 60 боевиков, а также две бронемашины противника. Безуспешная атака ВСУ в районе Серебрянского лесничества была пресечена при поддержке российской авиации и артиллерии.

Ранее стало известно, что подразделения ВС России уничтожили натовский бронеавтомобиль FH-70 вместе со скоплением живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении.