Актриса Немоляева призналась, что не знает сумму своей пенсии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народная артистка России Светлана Немоляева рассказала, что не знает точной суммы своей пенсии.

Как уточнила Немоляева, денежные средства приходят к ней на карточку, откуда автоматически оплачиваются все счета за квартиру, а также телефон и коммунальные услуги.

При этом сама артистка считает такой подход неправильным, отметив, что нужно следить за своими финансами. Себя актриса назвала «неорганизованной и расхлябанной».

По ее словам, она знает только о надбавки от мэра города Москвы Сергея Собянина за звание народной артистки в размере 30 тысяч рублей.

«Эту цифру я знаю только потому, что такую доплату получают все народные в Москве», — призналась она в беседе с aif.ru.

Светлана Немоляева дебютировала в кино с ролью в фильме «Близнецы». Позже она сыграла в более чем 120 картинах, среди которых «12 стульев», «Служебный роман», «Дневной поезд», «Карантин», а также «Ласточкино гнездо» и «Евгений Онегин».