Второй за сутки беспилотник сбит в Орловской области Фото: Александр ГЛУЗ

В Орловской области сбит второй за сутки беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области», – написал он в Telegram.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время место падения дрона оцеплено, там работают правоохранители, добавил Клычков.

Напомним, в Калужской области ранее были сбиты три беспилотника.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщало, что ночью 30 августа пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Три украинских беспилотника были сбиты ПВО над территорией Брянской области, еще один БПЛА упал над Орловской областью.