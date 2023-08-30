Российские войска отразили девять атак ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы России на Запорожском направлении успешно отразили девять украинских атак в районе Вербового и Работино. За сутки было уничтожено до 85 боевиков, а также 15 единиц военной техники, среди которой было семь гаубиц производства стран НАТО. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

— За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один танк, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 американского производства, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Богдана», а также AS-90 британского производства, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что за сутки в районе Работино и Вербовое российские подразделения уничтожили до 160 защитников киевского режима и большое количество западной военной техники. Помимо этого удалось ликвидировать украинские беспилотники.